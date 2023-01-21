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Сергей Кирьяков предположил, почему российские клубы не хотят подписывать Артёма Дзюбу

Сергей Кирьяков предположил, почему российские клубы не хотят подписывать Артёма Дзюбу
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Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков предположил, почему российские клубы не хотят подписывать нападающего Артёма Дзюбу, который находится в статусе свободного агента.

«Если у Дзюбы нет предложений в РПЛ, значит, он никому не нужен. Некоторые могут бояться его брать, потому что переход может сказаться на атмосфере в команде. Вторая причина — игровые моменты. Многим командам нужны более мобильные форварды, которые нужны не только для атакующих действий, но и проделывать большой объём в обороне. Тут нужно взвешивать все «за» и «против», чтобы таких игроков, как Дзюба, пригласить к себе. На сегодняшний момент есть ряд клубов в Премьер-Лиге, которые по определённым причин не хотят иметь в своём составе Дзюбу.

На более низком уровне вряд ли финансово могут потянуть — запросы наверняка большие. Границы, до которых можно опуститься в зарплате, наверняка известны представителям клубов, поэтому команды из Первой лиги вряд ли могут его потянуть», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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