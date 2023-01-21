Хави: Депай попросил отпустить его в «Атлетико». Мы вышли победителями из этой ситуации

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как в каталонском клубе приняли решение о продаже нидерландского нападающего Мемфиса Депая в мадридский «Атлетико».

«Мы решили отпустить Мемфиса, потому что он попросил об этом. У него было предложение от «Атлетико», мы с ним поговорили, и он попросил меня отпустить его, потому что ему не нравилась ситуация в нашей команде, он хотел больше играть. Думаю, из этой ситуации мы все вышли победителями. Клуб заработал немного денег, и теперь, когда руководство лиги даст нам заключение по соблюдению нами финансового фэйр-плей, мы сможем усилить состав», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по переходу 28-летнего футболиста может достигать € 4 млн. Мемфис Депай в текущем сезоне испанской Примеры провёл два матча и забил один гол.

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