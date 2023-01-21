«Ростов» объявил стартовый состав на контрольный матч с «Бунёдкором»
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Сегодня, 21 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Ростов» и узбекский «Бунёдкор». Начало игры — в 16:30 мск.
Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Терентьев, Прохин, Мелёхин, Лангович, Сухомлинов, Уткин, Байрамян, Глебов, Комличенко, Комаров.
Для «Ростова» эта встреча станет первым контрольным матчем на зимних тренировочных сборах. Ранее «Бунёдкор» встречался с московским «Локомотивом». Матч состоялся 18 января и завершился вничью — 1:1.
Ростовчане завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» — 42 балла. В первом матче РПЛ после зимней паузы «Ростов» встретится с «Локомотивом» 4 марта.
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