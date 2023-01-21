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«Ливерпуль» — «Челси»: в первом тайме команды счёт не открыли

«Ливерпуль» — «Челси»: в первом тайме команды счёт не открыли
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В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Челси». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Первый тайм завершился со счётом 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте матча гостям удалось отправить мяч в сетку ворот «Ливерпуля», но гол нападающего «Челси» Кая Хаверца был отменён после определения офсайда с помощью системы VAR. Синие больше владели мячом и имели преимущество в первой части тайма, но отличиться подопечным Грэма Поттера не удалось. Со временем «Ливерпуль» всё чаще стал выходить в ответные атаки.

«Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 28 очков. «Челси» находится на 10-й строчке, заработав столько же баллов. Лидирует «Арсенал» (47).

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