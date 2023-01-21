Вильсон Изидор может перейти из «Локомотива» в «Лорьян»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может стать игроком французского «Лорьяна». Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, «Лорьян» ищет замену перешедшему в английский «Борнмут» полузащитнику сборной Буркина-Фасо Данго Абубакару Уаттара. Одним из игроков, кого рассматривает руководство французского клуба, является Изидор, перешедший в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако» за € 3,5 млн.

За московский клуб 22-летний французский форвард сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в € 5 млн.

Ранее «Чемпионат» сообщал о том, что Изидор отказался переходить в греческий ПАОК и примет участие в зимних тренировочных сборах «Локомотива».