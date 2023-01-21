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Массимо Каррера рассказал, кого считает лучшим российским футболистом

Массимо Каррера рассказал, кого считает лучшим российским футболистом
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого считает лучшим российским футболистом.

«Для меня лучший российский футболист на данный момент — Александр Головин. У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок. Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Полузащитник «Монако» Александр Головин и атакующий хавбек итальянского «Торино» Алексей Миранчук — единственные российские футболисты, защищающие цвета команд из топ-5 чемпионатов Европы. Примечательно, что Каррера не работал ни с Головиным, ни с Миранчуком. Итальянский тренер не назвал среди лучших бывших подопечных из «Спартака».

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