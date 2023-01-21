Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кого считает лучшим российским футболистом.
«Для меня лучший российский футболист на данный момент — Александр Головин. У него огромный потенциал, он может заиграть в любой европейской лиге, это топ-игрок. Алексей Миранчук тоже отличный футболист с хорошими качествами, но Головин талантливее него, на мой взгляд», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Полузащитник «Монако» Александр Головин и атакующий хавбек итальянского «Торино» Алексей Миранчук — единственные российские футболисты, защищающие цвета команд из топ-5 чемпионатов Европы. Примечательно, что Каррера не работал ни с Головиным, ни с Миранчуком. Итальянский тренер не назвал среди лучших бывших подопечных из «Спартака».
- 21 января 2023
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:25
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:34
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:03
-
15:57
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
15:19
-
15:08
-
15:03
-
14:58
-
14:53
-
14:50
-
14:33
-
14:30
-
14:21