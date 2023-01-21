Бонуччи — о снятии очков с «Ювентуса»: сейчас ещё важнее быть командой

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи отреагировал на лишение туринского клуба 15 очков в итальянской Серии А.



«Мы вместе. Сейчас ещё важнее быть командой. Мы последуем своим путём», — написал Бонуччи на своей странице в социальных сетях.



Напомним, «Ювентус» был лишён 15 очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии из-за финансовых махинаций. Временное отстранение от футбола получили функционеры туринцев, которые ранее занимали руководящие должности в команде. После вычета очков «Ювентус» опустился на 10-е место в турнирной таблице Серии А.



В матче 19-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Аталантой». Встреча состоится на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине завтра, 22 января. Начало матча — в 22:45 мск.