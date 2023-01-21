Червиченко — об отказе «Левски» играть с клубами РПЛ: болгары — профессиональные предатели

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об отказе бельгийского «Левски» проводить товарищеские матчи с российскими командами.

«Сделаю небольшой экскурс в историю: болгары — это профессиональные предатели. Это нация, постоянно предающая Россию, которая постоянно за неё впрягалась. Во всех войнах болгары были против нас, хотя больше всех орали, что они братушки.



Удивляться, что они поступают таким образом… У меня никакого удивления их поведение не вызывает. Не знаю, почему кто-то этому удивлён», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 22 и 31 января «Левски» должен был провести товарищеские матчи со «Спартаком» и «Уралом», однако отказался из-за «давления болельщиков».