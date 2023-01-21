Кассано потребовал справедливого наказания для других клубов после ситуации с «Ювентусом»

Экс-футболист Антонио Кассано прокомментировал наказание «Ювентуса» за финансовые махинации. С клуба сняли 15 очков.

«Я просто хочу сказать одно: если правила применимы к «Ювентусу», то это должно относиться ко всем итальянским футбольным командам. Потому что очевидно, что «Ювентус» делает 50 страниц в газете, остальные все – в небольшом масштабе. Давайте не будем сейчас думать, что только «Ювентус» сделал это сейчас: если они это сделали, то есть и другие команды, тогда закон должен применяться ко всем.

Я вряд ли защищаю «Юве» в футбольном плане, но в данном случае здесь я, в кавычках, на стороне «Ювентуса». Что это означает? Если кто-то сделал ошибку, то правильно, что он расплачивается. Но это должно относиться ко всем», — приводит слова Кассано Tuttomercatoweb со ссылкой на BовоTV.