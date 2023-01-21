RMC Sport: хавбек «Реала» Камавинга не намерен переходить в «Арсенал»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга не заинтересован в переходе на правах аренды в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее появилась информация, что лидеры английской Премьер-лиги отправили запрос о возможной аренде 20-летнего футболиста, испытывающего проблемы с игровой практикой в «Реале». Камавинга в 26 матчах во всех турнирах провёл на поле 1042 минуты (45%), отметившись результативной передачей.

Эдуарду Камавинга стал игроком «Реала» летом 2022 года, перейдя из «Ренна». Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года.

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