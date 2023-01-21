RMC Sport: хавбек «Реала» Камавинга не намерен переходить в «Арсенал»
Поделиться
Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга не заинтересован в переходе на правах аренды в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает RMC Sport.
Ранее появилась информация, что лидеры английской Премьер-лиги отправили запрос о возможной аренде 20-летнего футболиста, испытывающего проблемы с игровой практикой в «Реале». Камавинга в 26 матчах во всех турнирах провёл на поле 1042 минуты (45%), отметившись результативной передачей.
Эдуарду Камавинга стал игроком «Реала» летом 2022 года, перейдя из «Ренна». Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года.
Видеообзор. «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Новость по темеКамавинга может быть арендован «Арсеналом» до конца сезона
Комментарии
- 21 января 2023
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:25
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:34
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:03
-
15:57
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
15:19
-
15:08
-
15:03
-
14:58
-
14:53
-
14:50
-
14:33
-
14:30
-
14:21
Партнерский контент