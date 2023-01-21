Джеррард готов прилететь в Дортмунд, чтобы уговорить Беллингема перейти в «Ливерпуль»
Поделиться
Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард готов лично прилететь в Дортмунд, чтобы уговорить полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема перейти в стан мерсисайдцев.
«Всё, что ему нужно делать, это указать на свободную дату в календаре, и я полечу в Дортмунд для того, чтобы поговорить [о переходе]», — приводит слова Джеррарда Пол Горст со ссылкой на BT Sport.
В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На чемпионате мира — 2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.
Стивен Джеррард выиграл в составе «Ливерпуля» Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005.
Комментарии
- 21 января 2023
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:25
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:34
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:03
-
15:57
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
15:19
-
15:08
-
15:03
-
14:58
-
14:53
-
14:50
-
14:33
-
14:30
-
14:21
Партнерский контент