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Джеррард готов прилететь в Дортмунд, чтобы уговорить Беллингема перейти в «Ливерпуль»

Джеррард готов прилететь в Дортмунд, чтобы уговорить Беллингема перейти в «Ливерпуль»
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Бывший футболист «Ливерпуля» Стивен Джеррард готов лично прилететь в Дортмунд, чтобы уговорить полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема перейти в стан мерсисайдцев.

«Всё, что ему нужно делать, это указать на свободную дату в календаре, и я полечу в Дортмунд для того, чтобы поговорить [о переходе]», — приводит слова Джеррарда Пол Горст со ссылкой на BT Sport.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На чемпионате мира — 2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.

Стивен Джеррард выиграл в составе «Ливерпуля» Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005.

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