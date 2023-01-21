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Кейлором Навасом интересуются три клуба АПЛ. Костариканец хочет поиграть в Англии

Кейлором Навасом интересуются три клуба АПЛ. Костариканец хочет поиграть в Англии
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Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас входит в сферу интересов трёх клубов английской Премьер-лиги. Речь идёт о «Лестере», «Борнмуте» и «Ноттингем Форрест». Последние проявляют наибольший интерес из-за повреждения Дина Хендерсона. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, «ПСЖ» начнёт торги за 36-летнего футболиста с € 5 млн.

В нынешнем сезоне Кейлор Навас вышел на поле лишь в одном матче Кубка Франции с «Шатору» (3:1). Эта встреча прошла 6 января 2023 года. Ранее появилась информация, что костариканца хочет подписать саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Однако сам Навас не стремится уходить в клуб из Саудовской Аравии, желая воспользоваться последней возможностью сыграть в АПЛ.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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