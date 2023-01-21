Кейлором Навасом интересуются три клуба АПЛ. Костариканец хочет поиграть в Англии

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас входит в сферу интересов трёх клубов английской Премьер-лиги. Речь идёт о «Лестере», «Борнмуте» и «Ноттингем Форрест». Последние проявляют наибольший интерес из-за повреждения Дина Хендерсона. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По сведениям источника, «ПСЖ» начнёт торги за 36-летнего футболиста с € 5 млн.
В нынешнем сезоне Кейлор Навас вышел на поле лишь в одном матче Кубка Франции с «Шатору» (3:1). Эта встреча прошла 6 января 2023 года. Ранее появилась информация, что костариканца хочет подписать саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Однако сам Навас не стремится уходить в клуб из Саудовской Аравии, желая воспользоваться последней возможностью сыграть в АПЛ.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 21 января 2023
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:25
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:34
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:03
-
15:57
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
15:19
-
15:08
-
15:03
-
14:58
-
14:53
-
14:50
-
14:33
-
14:30