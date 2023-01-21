Мэйсон Маунт ответил на вопрос, чего не хватило «Челси» в игре с «Ливерпулем»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал матч 21-го тура Премьер-лиги с «Ливерпулем», который завершился вничью (0:0), а также ответил на вопрос, чего не хватило синим в этой встрече.
«Играть на «Энфилде» было непросто. В целом мы много контролировали в игре и могли бы воспользоваться своими шансами. В последнее время нам было тяжело, поэтому мы хотим выигрывать матчи. Я чувствую, что всё становится только лучше, и сегодняшний матч показал, что мы усердно работаем.
Нам не хватило передач в финальную треть поля. В противном случае мы забили бы несколько голов в первом тайме, но, как я уже сказал, это трудный стадион. Фанаты здесь давят на тебя и вынуждают совершать ошибки, как во втором тайме, и я думаю, что мы успешно прошли через это испытание», — приводит слова Маунта BBC.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
- 21 января 2023
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:25
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:34
-
16:31
-
16:20
-
16:14
-
16:03
-
15:57
-
15:50
-
15:45
-
15:31
-
15:30
-
15:20
-
15:19
-
15:08
-
15:03
-
14:58
-
14:53
-
14:50
-
14:33
-
14:30