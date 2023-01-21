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Мэйсон Маунт ответил на вопрос, чего не хватило «Челси» в игре с «Ливерпулем»

Мэйсон Маунт ответил на вопрос, чего не хватило «Челси» в игре с «Ливерпулем»
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал матч 21-го тура Премьер-лиги с «Ливерпулем», который завершился вничью (0:0), а также ответил на вопрос, чего не хватило синим в этой встрече.

«Играть на «Энфилде» было непросто. В целом мы много контролировали в игре и могли бы воспользоваться своими шансами. В последнее время нам было тяжело, поэтому мы хотим выигрывать матчи. Я чувствую, что всё становится только лучше, и сегодняшний матч показал, что мы усердно работаем.

Нам не хватило передач в финальную треть поля. В противном случае мы забили бы несколько голов в первом тайме, но, как я уже сказал, это трудный стадион. Фанаты здесь давят на тебя и вынуждают совершать ошибки, как во втором тайме, и я думаю, что мы успешно прошли через это испытание», — приводит слова Маунта BBC.

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