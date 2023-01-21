«Манчестер Юнайтед» предлагает 18-летнему Гарначо контракт на восемь лет

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен подписать новый долгосрочный контракт с 18-летним полузащитником Алехандро Гарначо. Манкунианцы предложили аргентинцу соглашение на восемь лет, однако окружение игрока рассчитывает на контракт с максимальной продолжительностью в четыре года. Об этом сообщает Mirror.
По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» впервые хочет включить в контракт игрока сумму отступных. Ранее английский клуб обходился без этого параметра в соглашениях с другими футболистами.
Алехандро Гарначо играет за «Манчестер Юнайтед» с октября 2020 года. Он является воспитанником мадридского «Атлетико» и родился в Испании, но предпочёл выступать за сборную Аргентины. В нынешнем сезоне Гарначо забил три гола и отдал шесть результативных передач в 19 матчах во всех турнирах. Текущее соглашение истекает летом 2024 года.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
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