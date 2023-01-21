Мукоко продлил контракт с дортмундской «Боруссией» до 2026 года
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Нападающий Юссуфа Мукоко продлил контракт с «Боруссией» Дортмунд до 2026 года, сообщается на официальном сайте клуба.
«Юссуфа — исключительный игрок, которого мы сами воспитали и в котором мы по-прежнему видим огромный потенциал для развития. Так что я рад, что мы смогли убедить Юссуфу перед началом второй половины сезона, которая так важна для нас, что у него самые лучшие перспективы на BVB и что его путь здесь ещё далёк от завершения. Для нас было важно иметь возможность завершить переговоры на этой неделе, чтобы мы все — и особенно Юссуфа — могли спокойно начать футбольный 2023 год и полностью сосредоточиться на спортивных задачах», — сказал спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель.
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