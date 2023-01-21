Поттер высказался о дебюте Мудрика за «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер после игры с «Ливерпулем» в английской Премьер-лиге (0:0) прокомментировал влияние защитника Тьяго Силвы на новичка Бенуа Бадьяшиля, а также высказался о Михаиле Мудрике, который дебютировал за синих в матче с мерсисайдцами.

«Тьяго Силва помогает Бенуа Бадьяшилю, так как для француза это вторая игра в Премьер-лиге. То, что Тьяго рядом с ним — это большая помощь. Он важный игрок, лидер, приятно, что он наслаждается своим футболом.



Михаил Мудрик давно не играл в футбол, у него был перерыв в середине сезона. Нам придётся постепенно давать ему игровые минуты, но вы уже можете видеть качество его выступления», — приводит слова Поттера британское издание BBC.

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