Поттер высказался о дебюте Мудрика за «Челси»
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер после игры с «Ливерпулем» в английской Премьер-лиге (0:0) прокомментировал влияние защитника Тьяго Силвы на новичка Бенуа Бадьяшиля, а также высказался о Михаиле Мудрике, который дебютировал за синих в матче с мерсисайдцами.
«Тьяго Силва помогает Бенуа Бадьяшилю, так как для француза это вторая игра в Премьер-лиге. То, что Тьяго рядом с ним — это большая помощь. Он важный игрок, лидер, приятно, что он наслаждается своим футболом.
Михаил Мудрик давно не играл в футбол, у него был перерыв в середине сезона. Нам придётся постепенно давать ему игровые минуты, но вы уже можете видеть качество его выступления», — приводит слова Поттера британское издание BBC.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
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