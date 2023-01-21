Дмитрий Радченко: очень надеюсь, что Дзюба продолжит футбольную карьеру именно в России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о решении московского «Торпедо» не подписывать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, а также выразил надёжду, что игрок продолжит карьеру в России.
«Значит, не договорились с «Торпедо». Это нормальное явление между профессиональным клубом и профессиональным футболистом. Контракт должен устраивать обе стороны. Видимо, не договорились. Так бывает.
Очень надеюсь, что Артём продолжит свою футбольную карьеру именно в России. Время для этого у него ещё есть», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В ноябре 2022 года Артём Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», и с того момента он находится в статусе свободного агента.
- 21 января 2023
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