Дмитрий Радченко: очень надеюсь, что Дзюба продолжит футбольную карьеру именно в России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о решении московского «Торпедо» не подписывать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, а также выразил надёжду, что игрок продолжит карьеру в России.

«Значит, не договорились с «Торпедо». Это нормальное явление между профессиональным клубом и профессиональным футболистом. Контракт должен устраивать обе стороны. Видимо, не договорились. Так бывает.



Очень надеюсь, что Артём продолжит свою футбольную карьеру именно в России. Время для этого у него ещё есть», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В ноябре 2022 года Артём Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», и с того момента он находится в статусе свободного агента.