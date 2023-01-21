Магуайр: все хотят играть, но команде необходима конкуренция

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о ротации в команде.

«Я думаю, что замены на протяжении всего сезона были очень важны. Игроки, вышедшие на замену, забили несколько важных голов и оказали влияние на игру. Мы знаем, что это командная игра. Очевидно, что все хотят играть в старте, и все разочарованы, когда они не начинают игры, но так и должно быть, потому что мы все футболисты, мы все конкурентоспособны, мы хотим играть в футбол. Но мы также должны быть готовы, когда нас не ставят.



Я думаю, что наш календарь с этого момента и до конца сезона очень суровый, не так много перерывов, мало отдыха между играми. Так что уверен, что будут использованы свежие ноги. И я думаю, что для того, чтобы стать успешной командой, очень важно иметь конкуренцию на каждой позиции, и думаю, что в нашей команде это есть», — приводит слова Магуайра Manchester Evening News со ссылкой на United Daily.