В «Сочи» рассказали о целях, поставленных перед Бердыевым
Поделиться
Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о главном тренере команде Курбане Бердыеве.
«Мог ли Бердыев отказаться от работы в последний момент? Бердыев — человек слова, мы с ним договорились. Дело не в финансах, а в отношении. Не всё измеряется в деньгах. У него появилась возможность снова проявить себя, вернувшись в российский чемпионат, — дело в этом.
Какие задачи ставятся перед Бердыевым? Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место. Считаю, в этом сезоне «Сочи» играл не хуже, чем в прошлом: команда комбинировала, но где-то проваливалась физически. Первые 20 минут действовали вообще идеально, а потом начинали проседать», — приводит слова Ротенберга «Спорт-экспресс».
Комментарии
- 21 января 2023
-
19:40
-
19:35
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:55
-
18:55
-
18:46
-
18:45
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:50
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:28
-
17:26
-
17:25
-
17:10
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:34
-
16:31
-
16:20
-
16:14
Партнерский контент