В «Сочи» рассказали о целях, поставленных перед Бердыевым

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о главном тренере команде Курбане Бердыеве.

«Мог ли Бердыев отказаться от работы в последний момент? Бердыев — человек слова, мы с ним договорились. Дело не в финансах, а в отношении. Не всё измеряется в деньгах. У него появилась возможность снова проявить себя, вернувшись в российский чемпионат, — дело в этом.



Какие задачи ставятся перед Бердыевым? Выигрывать каждый матч. Другой цели нет. Если получится, то это третье-пятое место. Считаю, в этом сезоне «Сочи» играл не хуже, чем в прошлом: команда комбинировала, но где-то проваливалась физически. Первые 20 минут действовали вообще идеально, а потом начинали проседать», — приводит слова Ротенберга «Спорт-экспресс».