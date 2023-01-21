«Вест Хэм» обыграл «Эвертон», а «Брайтон» вырвал ничью у «Лестера» в 21-м туре АПЛ

Сегодня, 21 января, состоялось несколько встреч 21-го тура английской Премьер-лиги. Параллельно проходили матчи «Борнмут» — «Ноттингем Форест», «Лестер» — «Брайтон», «Саутгемптон» — «Астон Вилла» и «Вест Хэм» — «Эвертон». Все игры начались в 18:00 мск.

У «Вест Хэма» и «Эвертона» судьба главных тренеров обеих команд, Дэвида Мойеса и Фрэнка Лэмпарда соответственно, висит на волоске из-за неудовлетворительных последних результатов, поэтому матч имел важное значение. «Молотобойцы» смогли решить все свои вопросы уже во втором тайме, когда дублем отметился нападающий Джаррод Боуэн. Встреча завершилась уверенной победой хозяев — 2:0.

Матч между «Лестером» и «Брайтоном» разворачивался по непредсказуемому сценарию. Сначала вперёд вышли «чайки» на 27-й минуте благодаря голу Каору Митомы, но уже через 11 минут счёт стал равным — у «лис» отличился Марк Олбрайтон. На 63-й минуте вперёд вышел уже «Лестер» — момент реализовал Харви Барнс. Когда казалось, что «Лестер» сможет одержать победу, на 88-й минуте Эван Фергюсон сумел вырвать ничью для «Брайтона» — 2:2.

Результаты других встреч представлены ниже.