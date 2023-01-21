Стукалов: «Уфа» была единственной командой без премиальных в РПЛ. Республика не поддержала

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, что в последний сезон выступлений в Российской Премьер-Лиги команда играла без премиальных.

«Почему во втором сезоне была потеряна «химия» с футболистами? Факторов много. Первое — недофинансирование. Чтобы двигаться в том направлении, которое мы с Газизовым запланировали — строить «Уфу» более атакующую и привлекательную — нужны футболисты. У меня был список «на выход», с кем нужно было попрощаться. На вход — прерогатива Газизова, я мог только обозначить позиции, которые нужны. Получилось так, что республика не поддержала. Не знаю, по каким причинам. У нас не получилось ни добрать состав, ни расстаться с теми игроками.



У команды не было премиальных. Мы единственная команда в РПЛ, которая играла за зарплату. У нас были хорошие шансы, мы могли спастись. Если посмотреть статистику, то мы должны были быть на девятом месте», — рассказал Стукалов в эфире телеканала «Матч Премьер».