Стукалов: «Уфа» была единственной командой без премиальных в РПЛ. Республика не поддержала

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал, что в последний сезон выступлений в Российской Премьер-Лиги команда играла без премиальных.
«Почему во втором сезоне была потеряна «химия» с футболистами? Факторов много. Первое — недофинансирование. Чтобы двигаться в том направлении, которое мы с Газизовым запланировали — строить «Уфу» более атакующую и привлекательную — нужны футболисты. У меня был список «на выход», с кем нужно было попрощаться. На вход — прерогатива Газизова, я мог только обозначить позиции, которые нужны. Получилось так, что республика не поддержала. Не знаю, по каким причинам. У нас не получилось ни добрать состав, ни расстаться с теми игроками.
У команды не было премиальных. Мы единственная команда в РПЛ, которая играла за зарплату. У нас были хорошие шансы, мы могли спастись. Если посмотреть статистику, то мы должны были быть на девятом месте», — рассказал Стукалов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 21 января 2023
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