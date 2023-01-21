Булыкин — об уходе Керка из «Локомотива»: закончилась «немецкая» история и создаётся новая

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход нападающего Гирано Керка на правах аренды в бельгийский «Антверпен».

«Я думаю, уйдут ещё легионеры! Закончилась «немецкая» история, и сейчас создаётся новая. Можно вполне найти им замену. Это при том, что они, во-первых, легионеры и договаривались с предыдущим руководством», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

27-летний Керк стал игроком «Локомотива» в 2021 году. В нынешнем сезоне нападающий в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал результативную передачу. Контракт между сторонами рассчитан до 2025 года. Ранее «Локомотив» заявил, что аренда Керка в бельгийский клуб будет платной.

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