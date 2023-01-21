Зарема Салихова: Унаи Эмери и Доменико Тедеско — лучшие иностранные тренеры в истории РПЛ

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова назвала экс-наставников красно-белых Унаи Эмери и Доменико Тедеско лучшими иностранными тренерами в истории Российской Премьер-Лиги.

«Унаи Эмери и Доменико Тедеско — лучшие иностранные тренеры в истории РПЛ. После «Спартака» они сразу взяли титулы в сложных чемпионатах», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Унаи Эмери руководил «Спартаком» с июля по ноябрь 2012 года. Затем он был главным тренером «Севильи», «ПСЖ», «Вильярреала». Ныне испанский специалист тренирует «Астон Виллу».

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года и тренировал команду до мая 2021 года. Позднее немец работал в «РБ Лейпциг».