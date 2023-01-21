Кечинов: если Дзюба нигде не оказался, значит, никому не нужен. Надо снизить свои условия

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об экс-нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Если Дзюба ещё нигде не оказался, значит, он никому не нужен. Слышал, что президент «Урала» и ещё пара команд сказали, что он им не нужен. Значит, на самом деле никому не нужен.



Потихоньку завершается его карьера, нужно немного снизить свои условия. Где-нибудь он должен оказаться, со здоровьем у него всё в порядке. Немножко приведёт себя в порядок. Думаю, он в любом случае любой команде принесёт какую-то пользу: может, в Первой лиге, может, куда-то за рубеж ему удастся уехать. Если бы он был травмированный – тогда да. А он здоровый, есть силы. Думаю, своим опытом он помог бы любой команде, даже «Торпедо», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.