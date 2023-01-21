Директор «Наполи» высказался о возможном продлении контракта с Кварацхелией

Директор «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о том, что неаполитанцы собираются продлить контракт со своим крайним атакующим полузащитником Хвичей Кварацхелией.
«Мы всё ещё злы из-за вылета из Кубка Италии, но мы будем смотреть вперёд и постараемся сыграть хороший матч в чемпионате.
Продление Кварацхелии? У него трёхлетний контракт, мы в хороших отношениях с игроком и его агентами. Сейчас не время говорить о продлении контракта, нам нужно думать о чемпионате, следующих матчах, игроках «Наполи», которые проведут отличную игру. Мы очень сосредоточены на повседневных делах», — приводит слова Джунтоли Napoli Magazine.
В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах. На его счету девять голов и 10 результативных передач.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»:
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