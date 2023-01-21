Экс-игрок «Ювентуса» — о снятии с клуба 15 очков: позорно присуждать такое наказание
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Бывший футболист «Ювентуса» Алессио Таккинарди прокомментировал решение Федерального апелляционного суда Италии о наказании туринского клуба в виде лишения 15 очков в Серии А за финансовые махинации.
«То, что они сделали с «Ювентусом», позорно ещё и потому, что я хотел бы посмотреть, какие козыри у них на руках, чтобы присуждать такое наказание. Другие команды тоже получают прирост капитала, это скандально и как минимум уместно расследовать. Справедливость сделает своё дело. Я знаю семью Аньелли, очень серьёзную и уважаемую, которая достигла важных целей благодаря упорному труду», — приводит слова Таккинарди журналист Альфредо Педулла.
«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии:
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