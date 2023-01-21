Фердинанд: уверен, фанаты «Арсенала» пожалеют, что клуб упустил Мудрика

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал дебют украинского полузащитника Михаила Мудрика за «Челси».
«Он принимал правильные решения в последней трети и демонстрировал спокойствие во время скоростного бега. Эти элементы делают его устрашающим для крайних защитников, когда он играет в полную силу. Это только его первые минуты. Неизвестно, что будет дальше, но болельщикам «Челси» это интересно. Я уверен, что фанаты «Арсенала» будут восклицать: «Ох, надо же, как мы могли его упустить?» — приводит слова Фердинанда Metro со ссылкой на BT Sport.
22-летний Мудрик стал игроком «Челси» 15 января. Лондонский клуб выплатил за его переход € 70 млн, ещё € 30 млн возможны в качестве бонусов. Контракт с футболистом подписан на восемь с половиной лет.
- 21 января 2023
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