Колосков: никто из иностранных тренеров не оставил яркого следа и наследия в истории РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ответил на вопрос, какие иностранные тренеры оставили след в российском футболе, а также выразил мнение, что в Российской Премьер-Лиге ни один специалист из других стран не смог ничего оставить после себя.

«Иностранные тренеры не оставили значимого следа в истории чемпионатов России. Сколько здесь их было… Даже если говорить только про ведущие клубы — достаточно много. Все они были с именами, причём довольно известные в Европе. Но никто из иностранных тренеров так и не оставил яркого следа и наследия в истории РПЛ.

Наиболее эффективно работал Гус Хиддинк, но он трудился в сборной. Из клубных тренеров хорошо работали Шварц, Николич и Адвокат. Но не могу сказать, что это люди, работа которых оставила какое-то неизгладимое впечатление», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.