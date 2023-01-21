Владимир Гранат: всем было бы интереснее, если бы Артём Дзюба играл в РПЛ

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о несостоявшемся переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Торпедо».
«Наверняка есть какие-то причины, почему «Торпедо» отказалось от идеи приглашения Дзюбы. И у футболиста амбиции, и у клуба задачи. Видно, что-то не сошлось у них. Конечно, жалко. Всем было бы интереснее, если бы Артём Дзюба играл в РПЛ», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Дзюба покинул петербургский «Зенит» в статусе свободного агента. В августе он подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Адана Демирспор», который покинул уже в ноябре, разорвав соглашение с командой. Последний раз он появлялся на поле 7 октября, а всего провёл за турецкий клуб пять матчей.
- 21 января 2023
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