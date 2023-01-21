«Атлетико» разгромил «Вальядолид». Депай дебютировал за клуб

Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» принимал «Вальядолид». Главный арбитр матча Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа дал стартовый свисток в 20:30 мск. Игра закончилась победой «Атлетико» со счётом 3:0.

На 18-й минуте Альваро Мората вывел гостей вперёд, отличившись после передачи Антуана Гризманна.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Спустя пять минут забил гол уже сам Гризманн. Голевую передачу отдал Науэль Молина.

На 28-й минуте забил Марио Эрмосо.

На 75-й минуте на поле вышел Мемфис Депай, но не сумел отметиться результативными действиями в первом матче за «Атлетико».

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Вальядолид» располагается на 15-й строчке.