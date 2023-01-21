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«Атлетико» разгромил «Вальядолид». Депай дебютировал за клуб

«Атлетико» разгромил «Вальядолид». Депай дебютировал за клуб
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» принимал «Вальядолид». Главный арбитр матча Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа дал стартовый свисток в 20:30 мск. Игра закончилась победой «Атлетико» со счётом 3:0.

На 18-й минуте Альваро Мората вывел гостей вперёд, отличившись после передачи Антуана Гризманна.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Спустя пять минут забил гол уже сам Гризманн. Голевую передачу отдал Науэль Молина.

На 28-й минуте забил Марио Эрмосо.

На 75-й минуте на поле вышел Мемфис Депай, но не сумел отметиться результативными действиями в первом матче за «Атлетико».

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Вальядолид» располагается на 15-й строчке.

Испания - Примера. 18-й тур
21 января 2023, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Мората – 18'   2:0 Гризманн – 23'   3:0 Эрмосо – 28'
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