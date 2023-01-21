«Атлетико» разгромил «Вальядолид». Депай дебютировал за клуб
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» принимал «Вальядолид». Главный арбитр матча Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа дал стартовый свисток в 20:30 мск. Игра закончилась победой «Атлетико» со счётом 3:0.
На 18-й минуте Альваро Мората вывел гостей вперёд, отличившись после передачи Антуана Гризманна.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Спустя пять минут забил гол уже сам Гризманн. Голевую передачу отдал Науэль Молина.
На 28-й минуте забил Марио Эрмосо.
На 75-й минуте на поле вышел Мемфис Депай, но не сумел отметиться результативными действиями в первом матче за «Атлетико».
«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, а «Вальядолид» располагается на 15-й строчке.
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