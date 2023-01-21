«Ньюкасл» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура АПЛ

Сегодня, 21 января, завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» играл с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Крэйга Поусона прозвучал в 20:30 мск.

«Ньюкасл» на правах фаворита матча с самых первых минут завладел мячом и периодически угрожал голкиперу Висенте Гуайте. В первом тайме «сороки» нанесли по воротам восемь ударов, из которых три были в створ, а хозяева отважились только на три попытки, из которых все были мимо.

Вторая половина встречи мало чем отличалась от первой. Это касалось не только владения инициативой «Ньюкаслом», но и нулей на табло. «Орлы», большую часть времени просидевшие в обороне, хоть и не смогли отличиться, зато сохранили свои ворота на замке — 0:0.