Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура АПЛ

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 21 января, завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» играл с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Крэйга Поусона прозвучал в 20:30 мск.

«Ньюкасл» на правах фаворита матча с самых первых минут завладел мячом и периодически угрожал голкиперу Висенте Гуайте. В первом тайме «сороки» нанесли по воротам восемь ударов, из которых три были в створ, а хозяева отважились только на три попытки, из которых все были мимо.

Вторая половина встречи мало чем отличалась от первой. Это касалось не только владения инициативой «Ньюкаслом», но и нулей на табло. «Орлы», большую часть времени просидевшие в обороне, хоть и не смогли отличиться, зато сохранили свои ворота на замке — 0:0.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
21 января 2023, суббота. 20:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023