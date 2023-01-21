Артета — о «Манчестер Юнайтед»: к сожалению, в хорошей форме не только Рашфорд

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о «Манчестер Юнайтед» и персонально о форварде Маркусе Рашфорде в преддверии матча 21-го тура английской Премьер-лиги.

К сожалению, у «Манчестер Юнайтед» не только Маркус Рашфорд в хорошей форме. Есть много футболистов, которых мы должны хорошо изучить. Мы готовимся к тому, чтобы нейтрализовать вещи, которые они попытаются создать против нас», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

После окончания чемпионата мира Маркус Рашфорд забил семь голов и отдал две результативные передачи в семи матчах.

Встреча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 22 января. Начало – в 19:30 мск.

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