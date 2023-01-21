Марокканец Эн-Несири близок к уходу из «Севильи» в «Ниццу»
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«Ницца» продвинулась в переговорах о переходе нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере». По сведениям источника, испанский клуб открыт к продаже своего футболиста.
Ранее сообщалось, что «Севилья» готова расстаться с 25-летним футболистом из-за его слабой результативности в команде. Форвард забил пять мячей в 20 матчах нынешнего сезона. При этом в восьми матчах чемпионата мира в Катаре Эн-Несири отличился трижды, дойдя с Марокко до полуфинала турнира.
Эн-Несири стал игроком «Севильи» в январе 2020-го, перейдя из «Леганеса».
Видеообзор. «Жирона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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