Марокканец Эн-Несири близок к уходу из «Севильи» в «Ниццу»

«Ницца» продвинулась в переговорах о переходе нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере». По сведениям источника, испанский клуб открыт к продаже своего футболиста.

Ранее сообщалось, что «Севилья» готова расстаться с 25-летним футболистом из-за его слабой результативности в команде. Форвард забил пять мячей в 20 матчах нынешнего сезона. При этом в восьми матчах чемпионата мира в Катаре Эн-Несири отличился трижды, дойдя с Марокко до полуфинала турнира.



Эн-Несири стал игроком «Севильи» в январе 2020-го, перейдя из «Леганеса».

Видеообзор. «Жирона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.