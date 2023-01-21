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Роналду проведёт первую официальную игру за «Аль-Наср» 22 января

Роналду проведёт первую официальную игру за «Аль-Наср» 22 января
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дебютирует за клуб в воскресенье, 22 января. Об этом клуб сообщил в своём «твиттере».

В воскресенье «Аль-Наср» сыграет против клуба «Аль-Иттифак» в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Матч начнётся в 20:30 мск. В случае победы «Аль-Наср» единолично возглавит турнирную таблицу. «Аль-Иттифак» занимает десятое место. Всего в лиге участвуют 16 клубов.

Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в последних числах декабря 2022 года. Согласно информации журналистов, 37-летний португалец будет получать около € 200 млн за сезон, а его соглашение с клубом рассчитано на 2,5 года. Сезон 2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб после скандального интервью Пирсу Моргану.

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