Вингер «Вильярреала» Данжума решил перейти в «Эвертон»
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Вингер «Вильярреала» Арно Данжума в скором времени может сменить клубную прописку. Как сообщает talkSPORT, нидерландский игрок хочет покинуть свою нынешнюю команду в этом сезоне и перейти в «Эвертон». Сделка может быть заключена в виде аренды с последующим правом выкупа.
Также на игрока претендовал «Борнмут», его бывший клуб, который делал более выгодное предложение для игрока, однако сам Данжума решил перейти в более крупную команду. По этой же причине он проигнорировал предложения «Ноттингем Форест» и ПСВ.
Данжума перешёл в «Вильярреал» летом 2021 года за € 27 млн. С тех пор он провёл за испанскую команду 51 матч и забил 22 гола. Портал Transfermarkt оценивает его в € 35 млн.
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