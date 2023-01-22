«Это весёлая часть моей работы». Поттер — о количестве новичков в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, как он относится к большому количеству новичков в команде. Только этой зимой синие подписали шестерых игроков, из которых пять являются полноценными трансферами, а один футболист подписан в аренду до конца сезона.

«Это весёлая часть моей работы. Конечно, я не собираюсь жаловаться! Думаю, что это вызов, вызов лидерства, вызов управления. Это фантастика. Я думаю, что это полезно для клуба. У нас также есть игроки, которые восстанавливаются после травм.

Приходят новые ребята, это всех бодрит, возникает дух соперничества. И я всё ещё думаю, что игроки, которые играют здесь каждую неделю, становятся лучше», — приводит слова Поттера talkSPORT.

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