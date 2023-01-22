Миранчук вышел на четвёртое место среди российских бомбардиров в Италии

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук открыл счёт в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной». Российский футболист нанёс точный удар на 33-й минуте.

Это гол стал для Миранчука четвёртым в нынешнем сезоне Серии А и вторым в 2023 году. Алексей делит первое место в списке бомбардиров «Торино» с Николой Влашичем и Неманьей Радоньичем (по четыре гола). Для Миранчука этот гол стал 10-м в чемпионате Италии, больше среди россиян в Серии А забивали только Игорь Колыванов (44), Игорь Шалимов (25) и Игорь Симутенков (13).

Напомним, Алексей Миранчук арендован «Торино» у «Аталанты» до конца сезона. «Торино» имеет право выкупа российского футболиста, выступающего в Италии с сентября 2020 года. В России полузащитник представлял «Локомотив», за который продолжает играть его брат Антон.