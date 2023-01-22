Гол Алексея Миранчука принёс «Торино» победу над «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии
Поделиться
В ночь с 21 на 22 января на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции проходил матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Играли местная «Фиорентина» и «Торино» из Турина. Финальный свисток Федерико Дионизи зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 33-й минуте: российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук получил передачу от Мергима Войводы, сместился к линии штрафной площади «Фиорентины» и прицельным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Для 27-летнего Миранчука этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне. Он выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».
«Торино» набрал 26 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. «Фиорентина» (23) — девятая.
Комментарии
- 22 января 2023
-
01:33
-
01:17
-
00:57
-
00:50
-
00:43
-
00:23
-
00:15
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 21 января 2023
-
23:52
-
23:41
-
23:34
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:26
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:19
-
22:01
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:30
Партнерский контент