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Гол Алексея Миранчука принёс «Торино» победу над «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии

Гол Алексея Миранчука принёс «Торино» победу над «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии
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В ночь с 21 на 22 января на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции проходил матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Играли местная «Фиорентина» и «Торино» из Турина. Финальный свисток Федерико Дионизи зафиксировал победу гостевой команды со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 33-й минуте: российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук получил передачу от Мергима Войводы, сместился к линии штрафной площади «Фиорентины» и прицельным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Для 27-летнего Миранчука этот гол стал четвёртым в нынешнем сезоне. Он выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты».

«Торино» набрал 26 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. «Фиорентина» (23) — девятая.

Италия - Серия А. 19-й тур
21 января 2023, суббота. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
0 : 1
Торино
Турин
0:1 Миранчук – 33'
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