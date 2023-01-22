«Севилья» обыграла «Кадис» благодаря голу с пенальти на 88-й минуте
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В ночь с 21 на 22 января мск проходил матч, в котором «Севилья» принимала «Кадис» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес дал стартовый свисток в 23:00 мск. «Севилья» одержала победу со счётом 1:0.
В концовке матча в ворота «Кадиса» был назначен пенальти за игру рукой. 11-метровый удар успешно реализовал Иван Ракитич, ударив в противоположный от вратаря угол.
«Севилья» поднялась на 15-е место в Ла Лиге. Команда набрала 18 очков в 18 матчах. Кадис занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании нынешнего сезона. На счету клуба 16 очков. В следующем матче Ла Лиги «Севилья» сыграет с «Эльче», а «Кадис» — с «Мальоркой».
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