Юрич высказался о Миранчуке после победного гола россиянина в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал игру российского полузащитника Алексея Миранчука после матча 19-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (1:0). Миранчук в этой встрече стал автором победного гола.
«К Миранчуку я испытываю только любовь, он особенный мальчик, которому нужно дать возможность проявить себя. У него высокий средний показатель забитых мячей, сегодня он внёс большой вклад, защищаясь в качестве полузащитника. Этот тип игрока не очень постоянен, но мы им очень довольны», — приводит слова Юрича Tuttosport.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук провёл за «Торино» 13 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
В следующем туре «Торино» сыграет с «Эмполи». Матч состоится 28 января.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
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