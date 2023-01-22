Гаджи Гаджиев: Дюкову надо обязательно ехать на исполком УЕФА и отстаивать свою позицию

Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала» Гаджи Гаджиев считает, что президенту РФС Александру Дюкову необходимо ехать на исполком УЕФА.



«Дюкову обязательно надо ехать на исполком УЕФА. Чем меньше диалога, тем больше нарастает напряжение. Надо разговаривать с УЕФА.



Крайне сложно это сделать в нынешней ситуации. Пока в политике продолжится тяжелая обстановка, будет сложно вернуть российские клубы и сборные на международную арену. В любом случае, надо разговаривать с УЕФА и отстаивать свою позицию», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».



Напомним, российская сборная и клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Команда Валерия Карпина должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катар, однако не сумела этого сделать.



В конце минувшего года активно обсуждался вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, было объявлено о создании рабочей группы, которая изучит плюсы и минусы подобного решения.