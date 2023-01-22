Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджи Гаджиев: Дюкову надо обязательно ехать на исполком УЕФА и отстаивать свою позицию

Гаджи Гаджиев: Дюкову надо обязательно ехать на исполком УЕФА и отстаивать свою позицию
Комментарии

Президент футбольного клуба «Динамо» Махачкала» Гаджи Гаджиев считает, что президенту РФС Александру Дюкову необходимо ехать на исполком УЕФА.

«Дюкову обязательно надо ехать на исполком УЕФА. Чем меньше диалога, тем больше нарастает напряжение. Надо разговаривать с УЕФА.

Крайне сложно это сделать в нынешней ситуации. Пока в политике продолжится тяжелая обстановка, будет сложно вернуть российские клубы и сборные на международную арену. В любом случае, надо разговаривать с УЕФА и отстаивать свою позицию», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, российская сборная и клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Команда Валерия Карпина должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катар, однако не сумела этого сделать.

В конце минувшего года активно обсуждался вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола, было объявлено о создании рабочей группы, которая изучит плюсы и минусы подобного решения.

Это тот момент, когда РФС заслуживает похвалы. И дело не только в выборе в пользу УЕФА Это тот момент, когда РФС заслуживает похвалы. И дело не только в выборе в пользу УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023