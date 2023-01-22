Геннадий Орлов: кричать про атакующий футбол могут только тренеры небольшого ума

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что успеха в современном футболе добиваются тренеры, которые умеют выстраивать крепкую оборону.
«Удивляет, когда тренеры приходят в команды и говорят: мы будем играть в такой-то футбол. Тот же Гогниев. Он сказал: «Химки» будут играть в атакующий, зрелищный футбол. Ну, так может сказать только дилетант! Обратите внимание, все команды, которые лидируют в чемпионатах, держат свои ворота на замке. «Барселона» пропустила в чемпионате Испании 6 мячей. «Зенит» в 17 турах РПЛ — 7. Понимаете? Нужно первым делом обеспечить сохранность своих ворот, а потому уже строить комбинационный, атакующий футбол, если ты хочешь. Тот, кто меньше пропускает, тот и выигрывает чемпионат — это закон футбола. Поэтому кричать про атакующий футбол могут только тренеры небольшого ума.
Курбан Бердыев никогда так не скажет. Но его «Рубин» выигрывал чемпионат и забивал при этом больше всех голов. Бердыев понимает, как устроен футбол. Все сбалансировано: будет сильная оборона — будет сильная атака. Одно из другого вытекает, все взаимосвязано.
«Зенит» заработал в последней Лиге чемпионов около 60 млн долларов. Он комплектовался с прицелом на этот турнир. Как можно сейчас выиграть что-то, опираясь только на своих игроков? Эти времена давно прошли. Я помню, когда «Зенит» играл с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, в составе соперника была всего несколько португальских игроков. Играли с «Лейпцигом» — там почти нет немцев. Клубы стараются собрать под своими знаменами лучших, чтобы играть в Лиге чемпионов и зарабатывать там деньги. Это их первостепенная задача. Там не смотрят на национальность и цвет кожи. Смотрят только на профессионализм. Если вы хотите играть своими воспитанниками, ну играйте на первенстве завода, в чемпионате ветеранов», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
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