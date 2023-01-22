Чернышов: в России вечерами не было уверенности и защищенности на улице, а в Сербии есть
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Главный тренер футбольного клуба «Раднички» Андрей Чернышов высказался об уровне безопасности в России и Сербии.
«Спокойнее ли в православной Европе после Саудовской Аравии? Конечно, особенно в Сербии, где русских очень уважают. В этом плане намного спокойнее и комфортнее. Я же в Суботице прожил около 2,5 лет. Когда приезжал в Россию, вечерами не было уверенности и защищенности на улице, а тут – есть. В той же Суботице можно было не закрывать двери – тебя не ограбят, не было в мое время такого. Аналогичная обстановка была и в Нови Саде. Посмотрим на то, как дела обстоят в Белграде, – приводит слова Чернышова Metaratings.
Напомним, Чернышов возглавил «Раднички» в январе 2023 года.
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