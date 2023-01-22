Андрей Канчельскис рассказал о сложностях в переговорах с клубом из ОАЭ
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис рассказал, как проходят его переговоры с клубом из ОАЭ.
«Сложно проходят переговоры с клубом из ОАЭ, потому что они никуда не торопятся. Они живут себе спокойно и равномерно, никуда не спешат. Это мы такие: «Давайте быстрее!»
Хорошо, что ещё ведутся переговоры, и мы всё ещё общаемся. Возможно, на следующей неделе опять придется лететь в Эмираты и более подробно разговаривать. Посмотрим! Арабы никуда не торопятся, а вот мы импульсивные. У них там спокойняк», — приводит слова Канчельскиса Sport24.
Последним местом работы Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор», который он возглавлял с 2018 по 2020 год. Ранее российский специалист также возглавлял «Солярис» и «Юрмалу».
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