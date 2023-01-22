Чернышов – о допинговом скандале в «Спартаке»: моя главная ошибка, что я ушёл

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал о допинговом скандале в московском клубе.



«Конечно, надоело отвечать на вопросы о допинговой истории. Уже прошло 20 лет, многие события в жизни забываются, а у меня эта история тянется. Иногда даже были моменты, когда меня представляли кому-то из футбольных чиновников, а они отказывались рассматривать мою кандидатуру, так как вспоминали ту историю из спартаковских времен. Они не смотрят на то, какие результаты ты давал, а на какие-то другие вещи. Когда звали в тбилисское «Динамо», то им очень хотелось, чтобы команда показывала тот же футбол, что и молодежная сборная под моим управлением. Они не стали обращать внимание на различные слухи, исходили из профессиональных качеств.



Забавно и то, что меня в «Спартаке» сделали крайним. Но как вы себе это представляете? Пришел новый тренер, которому 34 года. И как он все мог сделать? Когда я был футболистом, то мне тоже давали разного рода таблетки, но я всегда знал то, что употребляю. Как они видят ситуацию? Вкалывали что-то во сне? Ведь без согласия спортсмена вряд ли что-то можно дать ему запрещенное. Я был на тот момент без авторитета и должен был дать ведущим игрокам какие-то препараты? Да они бы просто послали меня, пошли бы к президенту и попросили бы меня снять. Зачем мне такие проблемы в начале моей тренерской карьеры?



Моя главная ошибка, что я ушел. В итоге все списали на меня. Если бы я остался, то кого-то другого сделали крайним. Медицинский штаб, например. Но я дал слабину, к сожалению. Я ведь после ухода из «Спартака» остался работать в РФС. Неужели вы думаете, что если бы там сомневались в моей чистоте, то оставили бы работать со сборной? Ни Колосков, ни затем Мутко не стали меня увольнять. Виталий Леонтьевич вообще старался себя окружить идеальными людьми. Меня бы первого выкинули из РФС. Там ведь были кадровые чистки, убрали некоторых специалистов из различных сборных.



Если бы я был виноват, то отнекивался бы. Повторюсь, я в тот момент занял неправильную позицию, хотя мне многие говорили, что надо высказаться: дать интервью, сходить на телевидение. Мне казалось, что это будет воспринято как оправдание, рассчитывал, что время расставит на свои места. Но, к сожалению, надо было не брать паузу, а «вскрывать» все то, что я знал», — приводит слова Чернышова Metaratings.