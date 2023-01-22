Андрей Мостовой: хочется играть против топовых сборных

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, что хочет играть против лучших национальных команд мира.

«Конечно, хочется играть против топовых сборных. Показать себя, проверить свои силы. Скажем, с хорватами и против Луки Модрича мотивация другая. Особенно, когда это ещё и официальные игры. Думаю, лукавить тут никто не станет — хочется играть против лучших команд мира. Но мы все понимаем — это не от нас зависит. Поэтому — ждём решений», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях из‑за ситуации на Украине. 24 января РФС и УЕФА обсудят возможное возвращение российских команд к международным турнирам.

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