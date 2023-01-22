Бышовец – об отказе «Левски» играть с россиянами: печально от братушек болгар
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Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался об отказе болгарского «Левски» играть с клубами из России на сборах в ОАЭ.
«Печально от наших отношений, от братушек болгар. Я хорошо знаю болгарский футбол с тех времён, когда мы играли с ними. Часто бываю в Болгарии и смотрю матчи.
Конечно, жалко, тем более что отношения между нашими народами – именно народами, не правительствами – остались на прежнем уровне. Не испытываешь никакого дискомфорта», — приводит слова Бышовца Metaratings.
Напомним, во время зимних сборов 17, 22 и 31 января «Левски» предстояло сыграть с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом», однако позже болгарский клуб отказался от запланированных встреч, позднее сославшись на давление со стороны болельщиков команды.
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