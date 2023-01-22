Карпин рассказал об ожиданиях от встречи РФС и УЕФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об ожиданиях по поводу предстоящего диалога с УЕФА на предмет возвращения российский команд в международные турниры.

«Чего жду от встречи РФС и УЕФА? Вопрос не ко мне. Жду, что будет встреча. Больше ничего не жду. Хочу ли я, чтоб сборная играла в Европе? А вы? Вы хотите, чтобы сборная играла, а главный тренер, что, не хочет?

Как отношусь к несостоявшемуся переходу в Азию? У меня нет мнения никакого по этому поводу. Потому что я не знаю ситуацию. Хорошо это или плохо — посмотрим», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Встреча между организациями состоится 24 января. Представители РФС и УЕФА обсудят потенциальное возвращение российских клубов в международные соревнования. Напомним, ранее российские команды и национальную команду отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за международных конфликтов.