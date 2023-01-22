Карпин рассказал об ожиданиях от встречи РФС и УЕФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об ожиданиях по поводу предстоящего диалога с УЕФА на предмет возвращения российский команд в международные турниры.
«Чего жду от встречи РФС и УЕФА? Вопрос не ко мне. Жду, что будет встреча. Больше ничего не жду. Хочу ли я, чтоб сборная играла в Европе? А вы? Вы хотите, чтобы сборная играла, а главный тренер, что, не хочет?
Как отношусь к несостоявшемуся переходу в Азию? У меня нет мнения никакого по этому поводу. Потому что я не знаю ситуацию. Хорошо это или плохо — посмотрим», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Встреча между организациями состоится 24 января. Представители РФС и УЕФА обсудят потенциальное возвращение российских клубов в международные соревнования. Напомним, ранее российские команды и национальную команду отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за международных конфликтов.
- 22 января 2023
-
06:33
-
06:19
-
05:47
-
05:27
-
04:55
-
04:55
-
04:40
-
04:37
-
04:31
-
03:44
-
03:06
-
02:56
-
02:47
-
02:46
-
02:04
-
01:33
-
01:17
-
00:57
-
00:50
-
00:43
-
00:23
-
00:15
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 21 января 2023
-
23:52
-
23:41
-
23:34
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:42