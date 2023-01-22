«Он прилетел из Украины». В сети появилась песня, которую фанаты «Челси» посвятили Мудрику

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик, дебютировавший в Английской Премьер-Лиге по ходу вчерашнего матча с «Ливерпулем» (0:0), привлёк внимание фанатов клуба, которые придумали и посвятили ему песню. Болельщики распевали её на трибунах прямо по ходу вчерашней встречи.

«Он прилетел из Украины на частном самолете Боули. Мудрик спросил меня: «Арсенал когда-нибудь выигрывал Лигу чемпионов?» Я сказал ему, что нет, теперь ты знаешь, куда идти. Тогда он отметил «Я хочу выиграть третий трофей», – говорится в песне фанатов «Челси», опубликованной в одном из фан-аккаунтов клуба в социальных сетях.

Напомним, во вчерашнем матче с «Ливерпулем» Мудрик появился на поле по ходу второго тайма. Украинский вингер результативными действиями отличиться не сумел.

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