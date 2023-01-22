Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он прилетел из Украины». В сети появилась песня, которую фанаты «Челси» посвятили Мудрику

«Он прилетел из Украины». В сети появилась песня, которую фанаты «Челси» посвятили Мудрику
Комментарии

Полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик, дебютировавший в Английской Премьер-Лиге по ходу вчерашнего матча с «Ливерпулем» (0:0), привлёк внимание фанатов клуба, которые придумали и посвятили ему песню. Болельщики распевали её на трибунах прямо по ходу вчерашней встречи.

«Он прилетел из Украины на частном самолете Боули. Мудрик спросил меня: «Арсенал когда-нибудь выигрывал Лигу чемпионов?» Я сказал ему, что нет, теперь ты знаешь, куда идти. Тогда он отметил «Я хочу выиграть третий трофей», – говорится в песне фанатов «Челси», опубликованной в одном из фан-аккаунтов клуба в социальных сетях.

Напомним, во вчерашнем матче с «Ливерпулем» Мудрик появился на поле по ходу второго тайма. Украинский вингер результативными действиями отличиться не сумел.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»

Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023