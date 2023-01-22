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Анчелотти высказался об игре с «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании

Анчелотти высказался об игре с «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании
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Наставник «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от четвертьфинальной встречи Кубка Испании с «Атлетико».

«Я не знаю, что сказать о том, повезло нам или нет. Жеребьёвка — вот что это такое.

«Атлетико» — отличный оппонент, мы должны с уважением относиться к нему. Это будет интересно, так как это дерби. Все дерби прекрасны», — цитирует итальянского специалиста Marca.

Противостояние «Реал» — «Атлетико» состоится 26 января. Стартовый свисток арбитра матча прозвучит в 23:00 мск.

Отметим, что тремя другими парами на этой стадии турнира являются:

«Осасуна» — «Севилья»;
«Валенсия» — «Атлетик» Бильбао;
«Барселона» — «Реал» Сосьедад.

На прошлой стадии турнира мадридский «Реал» оказался сильнее «Вильярреала», а «Атлетико» обыграл «Леванте».

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала». Видеоролик:

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