Анчелотти высказался об игре с «Атлетико» в 1/4 финала Кубка Испании

Наставник «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от четвертьфинальной встречи Кубка Испании с «Атлетико».



«Я не знаю, что сказать о том, повезло нам или нет. Жеребьёвка — вот что это такое.



«Атлетико» — отличный оппонент, мы должны с уважением относиться к нему. Это будет интересно, так как это дерби. Все дерби прекрасны», — цитирует итальянского специалиста Marca.



Противостояние «Реал» — «Атлетико» состоится 26 января. Стартовый свисток арбитра матча прозвучит в 23:00 мск.

Отметим, что тремя другими парами на этой стадии турнира являются:

«Осасуна» — «Севилья»;

«Валенсия» — «Атлетик» Бильбао;

«Барселона» — «Реал» Сосьедад.

На прошлой стадии турнира мадридский «Реал» оказался сильнее «Вильярреала», а «Атлетико» обыграл «Леванте».

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала». Видеоролик: